Статистика подтвердила начало принудительного заполнения ПХГ "Газпрома" на западе ФРГ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Заявки европейских импортеров на поставку российского газа через территорию Украины стабильны на уровне около 100 млн куб. м в сутки, что близко к объему долгосрочного бронирования "Газпромом" украинского коридора (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в день).

Потоки газа

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 10 мая составляет 97,5 млн куб. м, заявка на 9 мая была 98,7 млн куб. м.

Польша, отвергнув новую систему оплаты российского газа и отказавшись, соответственно, от дальнейших поставок, теперь такой же объем получает не с востока, а с запада - с территории Германии. В мае на мощности газопровода "Ямал-Европа" действуют заявки на поставку как в прямом (из России в Германию), так и обратном (из ФРГ в Польшу) направлении.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 36,81% от мощности ПХГ, рост за последние сутки - 0,5 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 4,7 процентных пунктов.

В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России ее темпы удалось увеличить. За первые семь дней мая скорость закачки газа в ПХГ превосходит средний показатель за последние пять лет на 52% (в апреле превышение было лишь на 12%).

В статистике Gas Infrastructure Europe наконец нашли подтверждение сделанные на прошлой неделе заявления управляющего Gazprom Germania от правительства Германии Эгберта Лаеге о начале принудительного заполнения газом мощностей крупнейшего в ФРГ хранилища Реден. Оператор ПХГ - компания Astora, входящая в группу Gazprom Germania, в которой власти Германии ввели внешнее управление. Мощности хранилища принадлежат "Газпром экспорту". По объемы резервуаров (4 млрд куб. м газа) это одно из крупнейших ПХГ в Западной Европе. Пока закачка очень мала: за 7 и 8 мая - примерно по миллиону кубометров, внешний управляющий надеется увеличить ее интенсивность, привела его слова германская пресса.

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны составлять не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%. Однако руководство ЕС продолжает не соглашаться с новыми условиями расчетов за российский газ. Это грозит остановкой поставок все новым и новым странам (после Польши и Болгарии) и делает ситуацию с исполнением озвученной директивы все сложнее.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.