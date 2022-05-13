Медведев предложил повысить льготный порог прибыли участников "Сколково"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает проработать вопрос повышения порога прибыли, после которого участник проекта в "Сколково" утрачивает право на налоговые льготы.

"Есть, наверное, необходимость проработать вопрос повышения предельной величины годовой выручки, после которой участник проекта утрачивает право на налоговые льготы", - заявил Медведев на заседании попечительского совета "Сколково", председателем которого он является.

По его словам, еще один важный момент, который предварительно обсуждался: "это вопрос гармонизации льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам".

"Понятно: это тоже вопрос дискуссионный. Но, тем не менее, в нынешней ситуации нужны неординарные шаги (...). Всякий шаг, направленный на поддержку отечественной экономики, в том числе, высокотехнологичных отраслей, он может быть полезен", - заявил Медведев.