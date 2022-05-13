Грузооборот морских портов России в апреле сократился на 2,9%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В апреле грузооборот российских морских портов сократился на 2,9% в годовом исчислении и составил 68,984 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Перевалка сухих грузов сократилась на 11,4% (до 30,961 млн тонн), наливных - выросла на 5,4% (до 38,023 млн тонн).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 2,3%, до 8,027 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 1,833 млн тонн (-27,9%), наливных - 6,194 млн тонн (+13%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 20,538 млн тонн (-3,2%), из них объем перевалки сухих грузов составил 7,245 млн тонн (-27%), наливных - 13,293 млн тонн (+17,7%).

В портах Азово-Черноморского бассейна грузооборот увеличился на 0,2%, до 21,1 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов - 9,532 млн тонн (+8,6%), наливных - 11,567 млн тонн (-5,7%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 0,419 млн тонн (-24,3%). При этом объем перевалки сухих грузов составил 0,163 млн тонн (-5,2%), наливных грузов - 0,255 млн тонн (-32,9%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна снизился до 18,898 млн тонн (-6,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 12,186 млн тонн (-9,9%), наливных - 6,712 млн тонн (+1%).