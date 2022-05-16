Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле вырос в 3,5 раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года составило $95,8 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($27,5 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые четыре месяца 2022 года увеличилось в 3 раза, до $106,5 млрд по сравнению с $35,2 млрд за аналогичный период 2021 года.

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса увеличился за счет выплаченных инвестиционных доходов прочими секторами. В финансовом счете платежного баланса рост активов превысил рост обязательств.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-апреле 2022 года увеличилось до $10,7 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда оно составило $7,6 млрд.

Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-марте 2021 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $58,2 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $66,3 млрд. Следовательно, в апреле профицит текущего счета мог составить $37,6 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $40,2 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $2,6 млрд.

Согласно обновленному в апреле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год при среднегодовой цене нефти $75 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $145 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $184 млрд.