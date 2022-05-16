Минцифры проведет эксперимент по повышению уровня защищенности госинформсистем

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило порядок проведения эксперимента по повышению уровня защищенности государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и подведомственных им учреждений. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Как следует из документа, эксперимент будет проводить Минцифры с 16 мая 2022 года по 30 марта 2023 года в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". Целью эксперимента будет являться оценка уровня защищенности ГИС, инвентаризация систем защиты, а также выявление недостатков в инфраструктурных, архитектурных и организационных решениях. В результате планируется разработать перечень мер по нейтрализации уязвимостей ГИС.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минцифры, в рамках эксперимента ФОИВ или их подведомственные учреждения смогут подать заявку на проведение работ по повышению защищенности ГИС. "Минцифры России с привлечением ведущих коммерческих компаний в сфере ИБ проведет мероприятия, которые позволят оценить текущий уровень защищенности ГИС, проверить практическую возможность использования уязвимостей, выявить недостатки в системе защиты ГИС. По итогам эксперимента Минцифры совместно с ФСБ России и ФСТЭК России разработает и предоставит участникам эксперимента рекомендации по нейтрализации уязвимостей ГИС", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Принять участие в эксперименте смогут также государственные внебюджетные фонды и другие организации.