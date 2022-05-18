Холдинг "Объединенные кондитеры" может открыть магазины "Аленка" за рубежом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Объединенные кондитеры", ведущий производитель кондитерских изделий в РФ, может расширить свою сеть фирменных магазинов "Аленка" на зарубежные страны.

"В других странах пока (таких магазинов - ИФ) нет, но планы есть. Эти магазины востребованы в России, однозначно пойдем и в другие страны", - сказала директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании "Объединенные кондитеры" Алла Орлова на круглом столе в рамках международного видеомоста "Moscow - GCC 2022" в среду.

Фирменная торговая сеть "Аленка" была создана в 2015 году. Ассортимент магазинов насчитывает свыше 500 наименований кондитерских изделий, которые производят все 19 фабрик, входящих в холдинг. Сейчас сеть состоит из более 80 магазинов по всей России. В апреле "Объединенные кондитеры" запустили франшизу магазинов "Аленка" и рассчитывают, что в течение трех лет будет открыто порядка 200 магазинов.

Как сообщила Орлова, сейчас продукция холдинга представлена в 45 странах мира, в том числе во всех странах Персидского залива. Для обеспечения качества продукции, отвечающей требованиям импортеров, холдинг организовал собственную переработку какао-бобов и ежегодно производит 25 тыс. тонн какао-продуктов.

По ее словам, холдинг ежегодно производит 330 тыс. тонн продукции, занимает 28% рынка карамели, 22% - весовых конфет, 17% - шоколада, 10% - наборов конфет. "У нас еще есть собственное производство сахара и муки, ежегодно засеваем 40 тыс. га, чтобы получить продукцию для собственного производства. Конечно, ее не хватает, закупаем в других местах, но минимум мы имеем", - сказала Орлова.

Холдинг "Объединенные кондитеры" объединяет 19 фабрик в 11 регионах РФ, в том числе "Московскую кондитерскую фабрику "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт". Торговые марки холдинга - "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Красная шапочка" и др.