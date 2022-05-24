"Белая дача" инвестирует 1 млрд рублей в выращивание салатов в Краснодарском крае

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ГК "Белая дача" приступила к реализации первой очереди проекта по выращиванию салатов в открытом и закрытом грунте в Краснодарском крае. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, сообщает компания.

Проект предусматривает выращивание кочанных салатов в орошаемом открытом грунте и бейби-салатов в туннельных пленочных теплицах. Он финансируется за счет собственных средств компании. Сроки запуска проекта, который получил название "Салаты с моря", - третий квартал 2022 года, выход на максимальные мощности выращивания - второй квартал 2023 года.

Площадь участка - 850 га, проект рассчитан на выращивание 5 тысяч тонн салатов в год. Здесь планируется создать 195 рабочих мест. Общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней после выхода предприятия на полную мощность составят порядка 20 млн рублей в год.

"Запуск проекта позволит компании "Белая дача" укрепить концепцию вертикально интегрированного агрохолдинга с целью обеспечения нужд перерабатывающих площадок собственным сырьем", - отмечается в пресс-релизе.

Как заявил генеральный директор агрохолдинга Вадим Матусевич, на которого ссылается пресс-служба, комплекс по выращиванию салатов в Краснодарском крае является одним из приоритетных для "Белой дачи". "Проект полностью вписывается в стратегию импортозамещения, сырьевой безопасности и обеспечения потребителей продукцией наилучшего качества", - сказал он.

По его словам, старт нового сельхозпроекта в Краснодарском крае совпал со сложным периодом работы страны в условиях санкций. "Возникают сложности с логистикой и оплатами, с отказом некоторых компаний в исполнении уже подписанных контрактов. Наши итальянские партнеры, лидеры по технологиям выращивания бейби-салатов в мире, столкнулись со сложностями в отправке и доставке нам сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 1,5 млн евро", - сказал он, подчеркнув, что "компания проходит не первый кризис и исходит из долгосрочных целей развития, все сложности будут преодолены и проект будет завершен в срок".

"Белая дача" одной из первых в РФ стала выращивать салатные культуры и представила на рынке новый продукт - мытые салаты. Заводы расположены в Московской области, Татарстане и Новосибирской области. Салатные культуры выращиваются на собственных полях и теплицах агрохолдинга, а также в рамках контрактного сотрудничества с более 30 фермерами из разных регионов РФ.

ГК "Белая дача" объединяет насколько видов деятельности: выращивание, переработка овощей и салатной продукции, а также девелопмент, строительство жилой и коммерческой недвижимости.