Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мировой рынок сжиженного природного газа ожидает рекордного дефицита поставок грядущей зимой, и игроки спешат зарезервировать поставки этого топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Конкуренция за СПГ резко возросла после решения Европы сократить закупки трубопроводного газа у России и заместить их поставками сжиженного газа из США и Африки. Кроме того, аналитики ожидают увеличения спроса на этот вид топлива в Китае, где вспышка коронавируса может пойти на спад во второй половине 2022 года.

Обычно покупатели СПГ создают запасы с прицелом на зиму летом, однако в этом году процесс начался раньше. Так, южнокорейские и японские компании уже начали заключать контракты на поставки с различными сроками, вплоть до начала 2023 года, пишет Bloomberg.

"Грядущая зима всех тревожит, - отметил Джеймс Уислер из Simpson Spence Young. - Все указывает на нехватку предложения при нормальных условиях, а есть еще и дополнительные риски".

Спрос на СПГ составит 436 млн тонн в 2022 году, а предложение - всего 410 млн тонн, прогнозируют аналитики Rystad Energy. Увеличение спроса подстегнуло строительство новых мощностей по сжижению природного газа, однако их ввод в эксплуатацию ожидается только после 2024 года, отметили аналитики консалтинговой компании.

Энергетические трейдеры уже начали разворачивать танкеры с СПГ, направлявшиеся в Азию, и отправлять их в Европу, где рыночные цены более привлекательны.

"В мировом газовом комплексе нет свободных дополнительных мощностей, и Европе приходится вступать в жесткую конкуренцию с Азией", - сказал Майкл Стоппард из S&P Global Commodity Insights.

Как сообщалось, китайские покупатели СПГ присматриваются к рынку, однако пока воздерживаются от заключения контрактов из-за слишком высоких цен.

"Сильный спрос на СПГ в Европе будет гарантирован, но в Китае ситуация непредсказуемая. Текущий спрос в стране остается слабым с учетом еще действующих коронавирусных локдаунов и замедляющегося экономического роста", - сказал Валери Чжоу из Wood Mackenzie.