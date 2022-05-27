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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

РФ намерена до 31 августа увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла на 400 тыс. т

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - РФ планирует до 31 августа 2022 года увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла на 400 тыс. тонн, шрота - на 150 тыс. тонн, сообщается в проекте постановления, размещенном на сайте regulation.gov.ru.

Квота была введена с 15 апреля этого года. В настоящее время ее размер составляет 1,5 млн тонн подсолнечного масла и 700 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Запрет не распространяется на поставки этой продукции в страны ЕАЭС.

Как сообщается в пояснительной записке, решение об увеличении квоты принято "в целях удержания внутренних цен, предотвращения чрезмерного экспорта, угрожающего продовольственной безопасности РФ, и обеспечения населения и животноводческой и технической отраслей подсолнечным маслом и шротом".

С начала действия квоты по 1 мая 2022 года в ее рамках вывезено 216 тыс. тонн подсолнечного масла. "Соответственно, остаток к экспорту на период май-август в рамках действующей квоты оценивается на уровне 1,284 млн тонн. Согласно прогнозным балансам, при условии оценки запасов на конец сезона на уровне 208 тыс. тонн (прирост составил 83 тыс. тонн к уровню конечных запасов сезона 2020/21 гг.) возможный объем к вывозу на период май-август с учетом полного обеспечения потребности внутреннего рынка оценивается на уровне 1,684 тыс. тонн", - говорится в пояснительной записке.

Вывоз шрота по 1 мая в рамках квоты - 129 тыс. тонн. Соответственно, остаток к экспорту на май-август оценивается на уровне 571 тыс. тонн.

"В связи с этим на внутреннем рынке до конца действия квоты образуется излишний объем подсолнечного масла и шрота в размере 400 тыс. и 150 тыс. тонн соответственно, который может быть направлен на экспорт без рисков для отечественных потребителей", - говорится в документе.

РФ
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