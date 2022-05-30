Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса РТС выше 1200п

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса РТС выше рубежа 1200 пунктов за счет укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, индекс МосБиржи при этом просел к 2400 пунктам; упали бумаги "Роснефти" по факту фиксации прибыли игроками после объявленных рекомендаций по финальным дивидендам за 2021 год и подешевели бумаги "ФСК ЕЭС" из-за отказа от дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2400,39 пункта (-0,3%), индекс РТС подскочил до 1215,74 пункта (+7,2% - рекордный рост с конца марта); цены blue chips на "Московской бирже" изменились в пределах 4,6%.

Доллар упал до 62,26 рубля (-4,44 рубля), в начале торгов курс превышал 67 руб./$1.

Подешевели акции "ММК" (-4,6%), "Роснефти" (-4,1%), расписки OZON (-3,7%), бумаги Polymetal (-3,2%), "НЛМК" (-2,9%), "Северстали" (-2,9%), "Яндекса" (-2,8%), расписки TCS Group (-1,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. в размере 23,63 руб. на акцию, реестр на получение дивидендов закрывается 11 июля, сообщила в понедельник НК.

Подорожали акции "МТС" (+3,3%), ПАО "Полюс" (+3,1%), "Интер РАО" (+3%), UC Rusal (+2,9%), "Магнита" (+2,3%), "Газпрома" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%) и Сбербанка (+0,2%),

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I квартале снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,8 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 1,9%, до 35,58 млрд руб.

Совет директоров "Ростелекома" (+0,8% и +1,4% "префы") рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат может составить 15,9 млрд рублей, или 50% чистой прибыли компании за 2021 год, закрытие реестра под выплату дивидендов - 20 июля.

Комментарии экспертов

Как отмечает руководитель отдела управление акциями УК "Первая" Евгений Линчик, в понедельник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику бумаг и индексов на фоне укрепления рубля, в краткосрочной перспективе такая картина может сохраниться.

Внешний фон в начале недели выглядел оптимистично: мировые площадки продолжили отыгрывать более мягкую, чем ожидалось, позицию ФРС США относительно монетарной политики. Нефть Brent превысила $120 за баррель на фоне ограничения предложения сырья и ожиданий роста экономической активности в Китае после снятия карантинных ограничений. В центре внимания 2-дневный саммит лидеров ЕС, на котором, возможно, будут объявлены новые санкции против российской нефти.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, сильное укрепление рубля и обсуждение шестого пакета санкций со стороны ЕС привело к откату индекса МосБиржи в район 2400 пунктов. В центре внимания вновь были новости по дивидендным выплатам ряда компаний. Акции "РусГидро" немного подросли, нейтрально отреагировав на публикацию финансовых результатов за I квартал.

Спросом пользовались акции "Мечела" (+2,5% и +13,6% "префы") на новостях о том, что совет директоров решит судьбу дивидендных выплат за 2021 год. Выросли также бумаги "Русала", что можно связать со стабилизацией мировых цен на алюминий, которые по-прежнему остаются высокими, отсутствием прямых ограничений и постепенным снятием карантинных ограничений в Китае (это должно поддержать спрос на алюминий).

Во вторник рынок акций РФ может сохранить попытки роста по индексу МосБиржи, который будет двигаться в диапазоне 2400-2450 пунктов. Препятствием для "быков" может выступить разрешение ЦБ РФ коротких позиций уже с 1 июня, полагает Головинов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поддержку рублевым активам продолжает оказывать неспособность стран ЕС прийти к компромиссу по эмбарго на поставки российской нефти в регион. Тем не менее, европейские чиновники выражают уверенность в скором достижении соглашения по данному вопросу. На этом фоне нефтяные цены продолжают штурмовать 3-месячные вершины, а дополнительным позитивом выступает снятие связанных с пандемией ограничений в Китае. Дорожает и большинство других сырьевых товаров, что защищает российские акции от серьезных просадок.

Активность торгов на мировых рынках в понедельник сократилась из-за отсутствия основной сессии в США по случаю праздничного выходного. Беспокойство вызвал превысивший ожидания рост индексов потребительских цен в Германии. Более высокая инфляция заставляет центробанки ужесточать монетарную политику, что только усугубляет назревающие экономические проблемы.

Во вторник выходит большой блок статистики по экономике США, Китая и ЕС, что вместе с открытием американских бирж способно вызвать усиление волатильности рисковых активов. Учитывая сильный рост глобальных индексов в последние дни, вероятна их ощутимая просадка в рамках коррекции. Динамика индекса МосБиржи в основном будет зависеть от валютного фактора, а также результатов продолжающихся в рамках саммита ЕС переговоров по эмбарго на поставки российской нефти. Если компромисс по этому вопросу так и не будет найден, а рубль хотя бы не станет активно укрепляться, индекс МосБиржи может закрепиться над уровнем 2400 пунктов, полагает Бабин.

По оценке старшего аналитика ИК "Русс-Инвест" Романа Блинова, на неделе стоимость нефти Brent может превысить $125 за баррель, далее целью станет область $130-135 за баррель. Укрепление стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке создает интригу с возможностью очередного витка укрепления курса российского рубля в сторону 50-55 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник не показал единой динамики, находясь под влиянием укрепления рубля, дивидендных новостей и санкционных ожиданий. Собрание акционеров "Интер РАО" должно принять решение в отношении дивидендов, компании "ФСК ЕЭС", "Детский мир", "Акрон", ПАО "Группа Черкизово", ПАО "Аптечная сеть 36,6" объявили о намерении не выплачивать дивиденды за 2021 год. "Роснефть" рекомендовала выплатить дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на акцию, это решение заставило инвесторов зафиксировать часть прибыли после роста на прошлой неделе в ожидании новостей о выплатах.

На мировых фондовых площадках в понедельник преобладает аппетит к риску, который поддерживают ожидания восстановления экономической активности в Китае, а также умеренного ужесточения монетарной политики в США и Европе. Динамика рублевого рынка РФ в дальнейшем будет зависеть от возможного объявления о новом пакете европейских санкций против России, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине (японский Nikkei вырос на 2,2%, корейский KOSPI - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%). В понедельник биржи в США не работают в связи с государственным праздником.

Руководство Шанхая в воскресенье обнародовало план действий по ускорению восстановления экономики мегаполиса. Он состоит из 50 мер и предусматривает, в частности, субсидии и налоговые послабления для того, чтобы помочь бизнесу, пострадавшему от двухмесячного локдауна, сообщает агентство "Синьхуа".

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае подскочили на рекордные с начала расчетов 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 8%. В апреле инфляция в стране составляла 7,8%.

Нефть

На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник сохраняют восходящий импульс на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае, Brent превысила $120 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $120,78 за баррель (+1,1% и +1,7% в пятницу), июльская цена WTI - $116,18 за баррель (+1% и +0,9% в пятницу).

Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса в столице КНР взято под контроль.

Европейские страны тем временем продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в регион. В воскресенье им не удалось согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ из-за отказа Венгрии поддержать это решение, и переговоры продолжатся на этой неделе.

Источник Bloomberg в руководстве ЕС, однако, считает, что соглашение между европейскими странами по-прежнему возможно и может быть достигнуто в ближайшие дни.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "ФСК ЕЭС" (-10,8%), расписки HeadHunter (-9,3%), акции ПАО "СПБ биржа" (-7,9%), "ОГК-2" (-4,5%), "Башнефти" (-4,4% и -5,4% "префы"), "Россетей" (-4,4%), "ИК Русс-инвест" (-4,3%), "ТГК-1" (-4,2%), Petropavlovsk (-3,8%).

ПАО "ФСК ЕЭС", контролируемое государством через холдинг "Россети", не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Премьер-министр Михаил Мишустин 24 мая подписал распоряжение правительства, согласно которому Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив госпредставителям в совете директоров ФСК предписано не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Совет директоров ПАО "Детский мир" (-3,3%) рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. "Решение совета продиктовано высоким уровнем рыночной волатильности, а также необходимостью сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для дальнейшего усиления рыночной позиции "Детского мира". Дивидендная политика ПАО "Детский мир" не меняется", - говорится в сообщении ритейлера.

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (-2,9%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, сообщила компания.

Лидерами роста выступили акции Росбанка (+9,5%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+8,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (+5,1%), SFI (+4,2%), "Иркута" (+4%), ПАО "Россети Московский регион" (+3,5%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (+3,4%), ПАО "Русская аквакультура" (+3,3%).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 0,095 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закроется 3 июля.

Совет директоров ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (-0,8%) (Кемеровская область, входит в группу "Мечел") рекомендовал акционерам на годовом собрании 29 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из материалов компании.

Совет директоров "Мечела" в понедельник, 30 мая, рассматривает рекомендацию по дивидендам за 2021 год, сообщила компания. По уставу "Мечел" распределяет между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО (в 2021 году достигла 80,6 млрд руб. против 0,8 млрд руб. годом ранее). Исходя из этого, выплаты за 2021 год могут составить около 116 руб. на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,39 млрд рублей (из них 9,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,77 млрд рублей на акции "Роснефти").