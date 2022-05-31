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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2001 год, говорится в сообщении компании.

По уставу "Мечел" распределяет между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО (в 2021 году достигла 80,6 млрд руб. против 0,8 млрд руб. годом ранее). Исходя из этого, выплаты за прошлый год могли составить около 116 руб. на акцию.

"Мечел" к настоящему времени не отказался от моратория на банкротство, введенного правительством РФ с 1 апреля сроком на полгода. В 2020 году компания на фоне действия "коронавирусного" моратория на банкротство на несколько месяцев задержала выплату дивидендов на "префы".

Мечел
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