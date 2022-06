Фондовые индексы США снизились во вторник

Dow Jones и S&P 500 почти не изменились за май

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок, открывшийся во вторник после длинного уикенда, завершил сессию в минусе.

Индексы резко выросли на прошлой неделе, что позволило Dow Jones Industrial Average и S&P 500 зафиксировать минимальный подъем по итогам месяца, а Nasdaq Composite - сократить падение.

S&P 500, который 19 мая опускался в зону "медвежьего" тренда, откатившись более чем на 20% с последнего пика, завершил май повышением на 0,01%, Dow Jones прибавил 0,04%, Nasdaq - снизился на 2,1%.

Среди факторов, оказывающих давление на американский рынок акций, - опасения, что высокая инфляция начнет отрицательно сказываться на корпоративных прибылях, а также ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), которое, по мнению экспертов, может спровоцировать рецессию в экономике.

Американский президент Джо Байден во вторник провел встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которой обсуждались перспективы экономики США и мировой экономики.

По итогам встречи Байден заявил, что "не намерен вмешиваться в крайне важную работу" Федрезерва.

"Они четко фокусируются на борьбе с инфляцией, так же, как и я", - сказал Байден.

В понедельник, когда американский рынок не работал (День памяти), член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выразил мнение, что Федрезерву следует поднимать ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) на каждом заседании до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет снижаться.

Также Уоллер отметил, что в конце текущего года ставка может превысить нейтральный уровень, который, по его мнению, составляет 2,25-2,5%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали более слабое, чем ожидалось, снижение потребительского доверия в США в мае. Индекс, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился в этом месяце до 106,4 пункта по сравнению с пересмотренными 108,6 пункта в апреле. Ранее сообщалось, что апрельское значение индекса составило 107,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя в мае до 103,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Потребители не паникуют, - отмечает аналитик Interactive Brokers Стив Сосник, слова которого приводит Market Watch. - Статданные были довольно позитивными, поскольку значение индекса в мае превзошло прогнозы, а апрельские данные были пересмотрены с повышением".

Заметное снижение среди компонентов Dow Jones во вторник показали акции Coca-Cola Co. (-2%) и Honeywell International Inc. (-1,4%). Стоимость бумаг Johnson & Johnson опустилась на 0,86%, Boeing Co. - на 0,6%, 3M Co. - на 0,15%.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications упала на 2,7%, несмотря на улучшение рекомендации для акций сервиса конференц-связи аналитиками Daiwa Securities до "выше рынка" с "ниже рынка".

Котировки акций китайских компаний, торгующихся в США, выросли на информации о смягчении карантинных ограничений в КНР. Капитализация Alibaba поднялась на 2,8%, JD.com Inc. - на 4,6%, NIO - почти на 5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 222,84 пункта (0,67%) и составил 32990,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 26,09 пункта (0,63%) - до 4132,15 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 49,74 пункта (0,41%) и составил 12081,39 пункта.