Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем подъем был зафиксирован третью сессию подряд.

Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

На текущую неделю запланирована публикация ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал.

Лидерами роста среди компаний Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. Inc. (+3,6%), JPMorgan Chase & Co. (+1,9%), Salesforce Inc. (+1,8%).

Котировки технологических компаний увеличились на фоне новой волны энтузиазма в отношении ИИ-разработок. Стоимость акций Micron Technology Inc. поднялась на 4%, Nvidia Corp. - на 1,5%, Broadcom Inc. - на 0,5%, Advanced Micro Devices Inc. - на 0,7%.

Бумаги Oracle Corp. подорожали на 3,3%. Аналитики Wells Fargo подтвердили рекомендацию "покупать" для них, считая акции недооцененными после недавних распродаж бумаг компаний, связанных с ИИ-разработками. Прогнозная цена Wells Fargo для акций Oracle составляет $280, что предусматривает ее подъем на 46% по сравнению с уровнем закрытия рынка в пятницу.

Капитализация Alphabet Inc. выросла на 0,9%. Компания объявила о покупке поставщика решений для центров обработки данных (ЦОД) и энергетической инфраструктуры Intersect за $4,75 млрд.

Рыночная стоимость Paramount Skydance Corp. поднялась на 4,3%. Медиакомпания улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.

Цена акций WBD увеличилась на 3,5%. В то же время бумаги Netflix Inc. подешевели на 1,2%.

Капитализация Honeywell International опустилась на 1,6%. Компания сообщила, что в четвертом квартале 2025 года отразит разовое списание в размере $470 млн в связи с урегулированием иска со стороны Flexjet, предоставляющей услуги бизнес-авиации.

В число лидеров снижения в Dow Jones, помимо Honeywell, вошли акции Nike Inc. (-2,5%), Walmart Inc. (-1,5%), Procter & Gamble Co. (-1,2%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник увеличился на 0,47% - до 48362,68 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,64% - до 6878,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,52%, составив 23428,83 пункта.

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

 Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

