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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Сальдированная прибыль российскийх предприятий в I квартале выросла на 31,8%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские предприятия в I квартале 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 7 трлн 120,6 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата.

В марте сальдированная прибыль российских предприятий составила 2 трлн 006,8 млрд рублей, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года, следует из данных статистического ведомства.

Всего в I квартале 2022 года 37,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 9 трлн 732,8 млрд рублей, что на 50,4% превышает значение соответствующего периода предыдущего года; убыток - 17,9 тыс. организаций на сумму 2 трлн 612,2 млрд рублей, что в 2,4 раза выше значения I квартала 2021 года.

Доля организаций, получивших прибыль в I квартале 2022 года, составила 67,6% (в I квартале 2021 г. - 66,9%). Значительное увеличение доли прибыльных организаций в I квартале 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 года отмечается в деятельности железнодорожного транспорта (междугородные и международные пассажирские перевозки) и добыче угля.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла в I квартале этого года в 2,2 раза и составила 2 трлн 683,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 2,2 раза - до 1 трлн 734,1 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в январе-марте составила 2 трлн 188,1 млрд рублей (рост на 55,5%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 1 трлн 941,3 млрд рублей (рост на 46,8%).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам I квартала достигла 193,5 млрд рублей (рост на 23,2%), в строительстве - 52,8 млрд рублей (рост в 61,9 раза), в сфере транспортировки - 34 млрд рублей (падение в 5,6 раза).

Высокая доля прибыльных организаций и значительный рост объема сальдированного финансового результата по итогам I квартала 2022 года наблюдается в Московской, Самарской, Иркутской и Свердловской областях, Петербурге.

В целом за 2021 год сальдированная прибыль предприятий страны выросла в 2,6 раза - до 29 трлн 649,8 млрд рублей.

Росстат Московская область Самарская область Свердловская область Петербург Иркутская область
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