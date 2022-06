Курьерам Сиэтла пообещали ввести через полтора года минимальный уровень зарплаты

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Городской совет Сиэтла единогласно одобрил законопроект, распространяющий требования о минимальной оплате труда на курьеров, работающих в службах доставки, но не состоящих в штате. Документ передадут на подпись мэру города Брюсу Харреллу, он уже обещал его утвердить.

После этого закон вступит в силу через 18 месяцев.

Это первый закон подобного рода в Соединенных Штатах, отмечает MarketWatch, так как обычно минимальная оплата действует только в отношении штатных сотрудников. По действующим правилам, жители Сиэтла не могут получать меньше $17,27 в час.

По оценкам чиновников, в Сиэтле около 40 тысяч курьеров, не состоящих в штате компаний. Крупнейшими работодателями в этой сфере являются компании DoorDash Inc., Instacart, Amazon.com Inc. (подразделение Amazon Flex) и Uber Technologies Inc. (сервис Uber Eats).

Представитель DoorDash назвала внедрение минимальных зарплат для курьеров "экстремальной мерой" и отметила, что это приведет к увеличению стоимости услуг и сокращению числа доступных для курьеров заказов.

Представитель Uber сказал, что компания поддерживает усилия по улучшению оплаты труда, но ожидает, что новый закон, скорее всего, снизит объем работы для курьеров, сократит число заказов для местных ресторанов и увеличит цены для жителей Сиэтла в период, когда инфляция будет близка к рекордам.

Пресс-секретарь профсоюза Working Washington Сейдж Уилсон отвергла претензии компаний, сказав, что "увеличение зарплат для самых низкооплачиваемых работников является благом для экономики". "Когда у большего числа людей появляется больше денег, это вызывает приток новых клиентов для большего числа компаний", - добавила она.