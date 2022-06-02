Торгово-промышленная палата собрала тысячи заявлений о форс-мажоре из-за санкций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ получила к настоящему времени несколько тысяч заявлений российских компаний о форс-мажоре по контрактам с российскими заказчиками, связанном с введением антироссийских санкций, но не может их официально засвидетельствовать, сообщила и.о. руководителя управления ФАС России по контролю размещения госзаказа и государственного оборонного заказа Ольга Горбачева.

"ТПП РФ сейчас принимает заявки на получение свидетельств о форс-мажоре, вызванном введением антироссийских санкций, - сказала она в ходе конференции Института госзакупок "Корпоративные закупки - 2022: практика применения 223-ФЗ". - Сейчас в ТПП несколько тысяч таких заявлений. Однако официально подтвердить наступление такого форс-мажора ТПП не может, но и не дает отказа в выдаче свидетельства. Все ждут принятия законопроекта, который официально признает санкции форс-мажором".

По словам Горбачевой, законопроект о внесении соответствующих изменений в Гражданский Кодекс (ГК) РФ находится на рассмотрении в I чтении в Госдуме.

"Он (законопроект - ИФ) был оперативно подготовлен, но в дальнейшем был излишне усложнен при подготовке к рассмотрению в I чтении и сейчас находится на доработке/согласовании", - рассказала она.

Изначально ТПП РФ обладает полномочиями на освидетельствование обстоятельств форс-мажора в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров.

После введения антироссийских санкций был подготовлен законопроект о признании западных санкций форс-мажором, предусматривающий внесение изменений в ряд статей ГК РФ.

Стоит отметить, что в марте глава ТПП Сергей Катырин направил письмо председателю Верховного суда РФ с просьбой разъяснить, возможно ли рассматривать в качестве форс-мажора ситуацию, когда исполнение контрактных обязательств российскими компаниями невозможно из-за санкций, поскольку действующие положения Гражданского кодекса "не вполне допускают такую возможность".

Также в марте ТПП РФ отмечала, что многие госзаказчики столкнулись с тем, что поставщики не могут исполнить свои обязательства по контрактам из-за введения антироссийских санкций. При этом заказчики не обращаются в ФАС и не расторгают контракты, поскольку понимают, что в случае их расторжения они не смогут заключить новые контракты на тех же условиях. Поэтому госзаказчики контракты не расторгают и требуют их исполнения, а на региональном и муниципальном уровнях заказчики ждут разъяснений Минфина по действиям в случае невозможности исполнения контрактов.

В настоящее время ТПП РФ может не только самостоятельно выдавать свидетельства о наступлении форс-мажора в коммерческих сделках, но и определять региональные ТПП, имеющие право свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы. Также палата определяет порядок выдачи таких заключений.

До 1 мая текущего года ТПП РФ временно не взимала плату за проверку и выдачу сертификата о наступлении форс-мажора. С мая за получение такого сертификата с заявителей должно взиматься 13,5 тыс. рублей.