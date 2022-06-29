Минэкономразвития не поддержало законопроект о признании санкций форс-мажором

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало законопроект о признании недружественных действий иностранных государств форс-мажором на уровне закона, сообщил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Сейчас суды на основании обстоятельств каждого конкретного спора определяют, был форс-мажор (негативное развитие ситуации, которое стороны договора не могли предвидеть - ИФ) или не был, важное значение при этом имеет заключение Торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы. Если контракт разрывается из-за форс-мажора, то компании могут избежать финансовой ответственности в виде неустоек и штрафов.

Но глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников ("Единая Россия") внес законопроект, который устанавливает, что если обязательства по контрактам невозможно выполнить из-за санкций, то они автоматически прекращаются. В случае же временного характера затруднений ответственная за исполнение договора сторона освобождается от ответственности (санкций и неустоек), а вторая получает возможность отказаться от договора, но обязана предупредить об этом заблаговременно.

"Мы выступили противниками данных изменений", - сказал Херсонцев в ходе сессии "Непреодолимая сила и невозможность исполнения в условиях санкций" на X Петербургском международном юрфоруме.

По его словам, эти поправки ставили бы под угрозу стабильность гражданского оборота. "На наш взгляд, мы должны были сделать все, чтобы текущая ситуация не приводила к тому, чтобы какая-то из сторон становилась сильнее в силу того, что законодатель начал ее как-то чуть-чуть больше защищать", - подчеркнул он.

Во внутрироссийских хозяйственных отношениях, по словам Херсонцева, важно не запустить эффект домино, когда все бы начали по формальным "санкционным" основаниям отказываться от исполнения обязательств. Именно поэтому было предложено не предопределять для внутрироссийских хозяйственных отношений отнесение к форс-мажору ситуаций, сложившихся в силу недружественных действий иностранных государств, сказал он.

Акцент на внутрироссийские контрактах не случаен. Теперь иностранным контрагентам "без разницы, что считает наш законодатель" и наоборот, объяснил замминистра. Ключевой вопрос, по его словам, где находятся активы: "там или здесь".

"Мы считаем, что здесь было важно подчеркнуть, что стороны договора должны договариваться и дальше о том, как выходить из трудной ситуации", - закончил Херсонцев объяснение, почему идея парламентария была отвергнута.

К началу июня Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) получила несколько тысяч заявлений российских компаний о форс-мажоре по контрактам с российскими заказчиками, связанном с введением антироссийских санкций, но не смогла их официально засвидетельствовать.

Изначально ТПП РФ обладает полномочиями на освидетельствование обстоятельств форс-мажора в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров.

После введения антироссийских санкций был подготовлен законопроект о признании западных санкций форс-мажором, предусматривающий внесение изменений в ряд статей ГК РФ.