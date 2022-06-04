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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европейские предприниматели собираются купить принадлежащую Роману Абрамовичу и его партнерам британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов, сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что решение о продаже Truphone связано с санкциями, веденными в отношении российского миллиардера британскими и европейскими властями.

Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен, соучредитель компании по производству подержанных автомобилей Auto1 Хакан Коч и его деловой партнер, бывший руководитель телекоммуникационных компаний и частный инвестор Пиррос Куссиос. Они получат 90% и 10% акций компании соответственно.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в июне, резюмирует издание.

Truphone продает контракты корпоративным клиентам, в том числе банкам, которым требуется доступ к безопасной сети и отсутствия платы за роуминг для сотрудников.

ЕС Великобритания Truphone Роман Абрамович
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