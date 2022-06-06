Глава Банка Японии намерен сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил готовность продолжать текущую стимулирующую денежно-кредитную политику, пишет The Wall Street Journal.

Он заявил на пресс-конференции, что Банк Японии намерен создать в экономике страны условия для устойчивой инфляции, поскольку сейчас ускорение темпов роста потребительских цен обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители.

"Банк Японии твердо нацелен на продолжение монетарного стимулирования, которое позволит ему создать макроэкономическую среду, где зарплаты будут расти, и увеличение инфляционных ожиданий, которое мы увидели недавно, приведет к устойчивой инфляции", - заявил Курода.

Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5% в годовом исчислении - максимальными темпами с октября 2014 года, превысив отметку в 2% впервые с сентября 2008 года. В связи с этим на рынке появились ожидания, что Банк Японии может приступить к ужесточению политики вслед за крупнейшими мировыми ЦБ, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление иены.

Однако, базовая инфляция в Японии - потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей - в апреле составила всего 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.

Отвечая на вопросы журналистов, Курода заявил, что ЦБ сохраняет целевой показатель инфляции на уровне 2%. Постепенное ослабление иены, по его словам, будет позитивным фактором для экономики страны.

Банк Японии удерживает краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.