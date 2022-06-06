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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Перевозки хлебных грузов по железной дороге на экспорт сократились на 23,3%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) по железной дороге в январе-мае снизились на 9,2% в годовом измерении и составили 11 590,3 тысячи тонн против 12 768,8 тысячи тонн годом ранее, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.

Темпы снижения замедлились. По итогам января-апреля они составили 12,3%.

Международные перевозки снизились на 17,6%, до 5 812,8 тысячи тонн против 7 052,3 тысячи годом ранее. В частности, объем перевозок на экспорт сократился на 23,3%, до 5 812,8 тысячи тонн с 7 052,3 тысячи тонн годом ранее. Причем перевозки в сторону портов упали на 41%, до 2 404,6 тысячи тонн с 4 073,2 тысячи тонн, в сторону погранпереходов - выросли на 4,9%, до 2 674,6 тысячи тонн против 2 549 тысячи тонн соответственно.

Перевозки импортных грузов снизились на 26,6%, до 161,3 тысячи тонн со 219,8 тысячи тонн. Транзит увеличился в 2,7 раза, до 572,3 тысячи тонн с 210,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года.

Внутренние перевозки выросли на 1,1%, до 5 777,5 тысячи тонн с 5 716,5 тысячи тонн год назад.

В 2021 году по железной дороге было перевезено 29,6 млн тонн хлебных грузов, что на 7,5% меньше, чем в 2020 году (31,996 млн тонн).

РЖД
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