Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае увеличилось на 482 тыс.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в мае увеличилось на 482 тыс., до 19,8 млн после роста в апреле на 442 тыс., сообщается в пресс-релизе биржи.

Всего физлицами на конец месяца открыто 33,2 млн счетов.

Кол-во физлиц, совершивших в мае сделки на фондовом рынке, снизилось по сравнению с апрелем на 21%, до 1,9 млн с 2,4 млн.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи в мае-апреле 2022 г.

Май 2022 г. Апрель 2022 г. Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 19,8 млн 19,3 млн Кол-во физлиц, совершивших в текущем месяце сделки на фондовом рынке 1,9 млн 2,4 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 72,6 % 73,0 % Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 27 % 24,2 % Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 15,6 % 10 % Доля частных инвесторов на срочном рынке 68,6 % 77,2 % Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,5 млн 5,5 млн Оборот по ИИС с начала года, млрд руб. 836,3 млрд руб. 746,5 млрд рублей Доля операций с акциями в обороте по ИИС 88,6 % 88,6 % Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 3,3 % 3,1 % Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС 8,1 % 8,3 %

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в мае были акции "Газпрома" (36,5% против 25,7% в апреле), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 4,9% против 21,1% и 4,4% в апреле), "Норникеля" (11,5% и 14,6%), "ЛУКОЙЛа" (7,6% и 8,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,1% и 6,6%).

В мае в топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (25%), активы денежного рынка VTBM (19,6%), фонды на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" VTBX (11,9%) и SBMX (11,8%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (9,4%), золотые слитки VTBG (8,9%), российские корпоративные облигации VTBB (5,1%), акции и депозитарные расписки российских компаний с активным управлением AKME (2,8%), среднесрочные корпоративные облигации российских компаний TBRU (2,7%), фонд инвестиций в золото TGLD (2,7%).