Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае увеличилось на 482 тыс.
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в мае увеличилось на 482 тыс., до 19,8 млн после роста в апреле на 442 тыс., сообщается в пресс-релизе биржи.
Всего физлицами на конец месяца открыто 33,2 млн счетов.
Кол-во физлиц, совершивших в мае сделки на фондовом рынке, снизилось по сравнению с апрелем на 21%, до 1,9 млн с 2,4 млн.
Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи в мае-апреле 2022 г.
|Май 2022 г.
|Апрель 2022 г.
|Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета
|19,8 млн
|19,3 млн
|Кол-во физлиц, совершивших в текущем месяце сделки на фондовом рынке
|1,9 млн
|2,4 млн
|Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями
|72,6 %
|73,0 %
|Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями
|27 %
|24,2 %
|Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты
|15,6 %
|10 %
|Доля частных инвесторов на срочном рынке
|68,6 %
|77,2 %
|Кол-во открытых ИИС на конец месяца
|5,5 млн
|5,5 млн
|Оборот по ИИС с начала года, млрд руб.
|836,3 млрд руб.
|746,5 млрд рублей
|Доля операций с акциями в обороте по ИИС
|88,6 %
|88,6 %
|Доля операций с облигациями в обороте по ИИС
|3,3 %
|3,1 %
|Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС
|8,1 %
|8,3 %
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в мае были акции "Газпрома" (36,5% против 25,7% в апреле), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 4,9% против 21,1% и 4,4% в апреле), "Норникеля" (11,5% и 14,6%), "ЛУКОЙЛа" (7,6% и 8,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,1% и 6,6%).
В мае в топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (25%), активы денежного рынка VTBM (19,6%), фонды на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" VTBX (11,9%) и SBMX (11,8%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (9,4%), золотые слитки VTBG (8,9%), российские корпоративные облигации VTBB (5,1%), акции и депозитарные расписки российских компаний с активным управлением AKME (2,8%), среднесрочные корпоративные облигации российских компаний TBRU (2,7%), фонд инвестиций в золото TGLD (2,7%).