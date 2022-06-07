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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

В РФ предложили новый способ предупреждения банкротства

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило новый способ предупреждения банкротства - через общее для всех кредиторов соглашение о досудебной санации, а не через мировые соглашения с ними.

Законопроект опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в закон о несостоятельности.

Заключение такого соглашения сможет инициировать сам должник, как гражданин, так и юрлицо, устанавливает документ. Утверждать соглашение будет арбитражный суд. Обязательные условия: в заключении соглашения участвовали кредиторы, долг перед которыми превышает 75% от общей его суммы, соглашение направлено на восстановление платежеспособности должника, а у него нет непогашенных обязательств по выплате зарплаты сотрудникам (у гражданина - по алиментам).

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Соглашение о досудебной санации может распространяться на кредиторов, не участвовавших в его заключении, за исключением тех, чьи требования обеспечены залогом, а также кредиторов, долг перед которыми возник уже позже заключения соглашения.

С помощью заключения такого соглашения должник и кредиторы смогут договориться об изменении порядка и сроков исполнения обязательств, в том числе об их прекращении, например путем предоставления отступного, конвертации требований в доли в уставном капитале (акции) или ценные бумаги должника, новации обязательств или прощения долга, указано в проекте. Кроме того, документ может содержать условия о том, что кредиторы обязуются определенное время не инициировать банкротство должника и принудительное взыскание долгов с него. В обмен на это должник может обязаться совершать определенные сделки только с согласия кредиторов и т.п.

Условия соглашения о досудебной санации, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям этого законодательства, уточняется в проекте. Минфин при этом сможет установить особый порядок и условия для заключения соглашения о досудебной санации в отношении обязательных платежей.

Соглашением о досудебной санации могут быть предусмотрены условия, при наступлении которых оно прекращает действие и требования кредитора восстанавливаются на изначальных условиях, указано в проекте.

Минэкономразвития
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