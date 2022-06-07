РФ будет субсидировать рекламу российских брендов

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило выделение субсидий на поддержку рекламы российских брендов, в первую очередь на телевидении, в этом году выделит на эти цели в пилотном режиме 0,5 млрд руб., сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла".

Он отметил, что у российских покупателей закрепилась установка, что "иностранное - это лучше", в результате даже произведенные в РФ товары продаются под брендами на иностранных языках.

"Я считаю, что это просто наш бич, начиная от названий - везде повсюду на иностранных языках, забывая о русском, и на продуктах, и на вещах... Спрашиваю (российского производителя - ИФ), почему это не на русском языке? - Слушай, не покупают: если на иностранном напишешь, покупают, а если на русском напишешь - не покупают", - посетовал министр.

"Это произведено в России, просто об этом никто не знает. Для того, чтобы знали, правительство приняло решение - в этом году впервые будет выделено пока 500 млн рублей в пилотном режиме на продвижение в средствах массовой информации, прежде всего, на телевидении российских брендов", - сказал Мантуров.