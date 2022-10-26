Субсиии на ТВ-рекламу российских брендов планируют продлить, возможны субсидии на интернет-рекламу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ намерен продлить поддержку отечественных производителей потребительских непродовольственных товаров через субсидирование части затрат на рекламу, сообщил замглавы ведомства Михаил Иванов.

Сейчас мера действует до конца года и распространяется на телевизионную рекламу. По словам чиновника, часть субсидии может пойти также на интернет-рекламу российских брендов.

"Сейчас мы прорабатываем возможность продления меры на последующие периоды, а также выделения отдельного бюджета для производителей товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, как наиболее нуждающихся в повышении лояльности потребителей. Более того, мы хотим в рамках этого механизма предусмотреть возможность компенсации части затрат на интернет-рекламу", - цитирует пресс-служба Минпромторга заявление Иванова в рамках парфюмерно-косметической выставки InSharmExpo.

Программа субсидирования части затрат на рекламу российской непродовольственной продукции общим объемом 500 млн рублей была запущена летом. Как сообщил замглавы Минпромторга, в конкурсном отборе участвовали более 40 заявок на общую сумму порядка 1 млрд рублей.

Комментируя ограничения, которые ввели европейские страны в отношении химической промышленности РФ, в том числе, в части поставки сырьевых ингредиентов для парфюмерно-косметической продукции, Иванов предложил рассмотреть аналогичные ответные меры. "Мы понимаем, что введенные ЕС ограничения оказали значительное влияние на российских производителей косметики и парфюмерии. Поэтому есть повод задуматься о встречных мерах в отношении импортной косметики", - сказал чиновник.