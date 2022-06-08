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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Индийский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п., стремясь сдержать инфляцию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляцию в стране.

Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,9%.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в основном ожидали подъема ставки на 40 б.п.

Инфляция в Индии в апреле ускорилась до максимальных с 2014 года 7,79% в годовом выражении с 6,95% в марте на фоне скачка цен на продовольствие. В мае RBI провел внеочередное заседание, на котором повысил ставку РЕПО на 40 б.п., до 4,4%.

Согласно прогнозу индийского ЦБ, инфляция в стране в текущем фингоду, начавшемся в апреле, составит 6,7%. Ранее он прогнозировал рост потребительских цен на 5,7%. Целевой показатель RBI для темпов инфляции составляет 2-6%.

Центробанк сохранил прогноз повышения ВВП Индии в текущем фингоду на уровне 7,2%.

Индия
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