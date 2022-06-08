Банки ряда стран начали отклонять переводы ПФР на пенсии россиянам за рубежом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Иностранные банки из-за санкций начали отклонять переводы Пенсионного фонда России (ПФР) в адрес российских пенсионеров, которые проживают за границей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу фонда (в нем не уточнили конкретных обстоятельств отклонения переводов).

Как рассказали в ПФР, с апреля 2022 года иностранные банки вернули платежи в адрес 37 граждан, большинство из которых уже направили в фонд заявления с новыми реквизитами.

Сейчас перевод пенсий за пределы России производятся в адрес 124,5 тыс. человек, проживающих в 91 стране мира, уточнили в фонде.

Правительство России в апреле 2022 года выпустило постановление, регламентирующее особенности выплаты пенсий до конца года на фоне санкций. Согласно документу, переводы за границу продолжаются в установленном порядке через банк, не включенный в санкционные списки. В ПФР не уточнили, о каком именно банке идет речь. Ранее эти функции выполнял Сбербанк, однако на данный момент он находится под санкциями во многих западных странах.

Как пояснили в ПФР, если зарубежный счет не принимает средства, то фонд направляет пенсионеру уведомление о том, что он может подать заявление о получении выплат в рублях на территории России. Если гражданин не предоставил другие реквизиты, то выплата пенсий приостанавливается и будет восстановлена при первой возможности с доплатой за прошлые периоды.