Хельмута Визера снова выдвинули в совет директоров НЛМК

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший исполнительный вице-президент Alcoa Хельмут Визер может снова вернуться совет директоров компании - его кандидатура вынесена для рассмотрения на годовом собрании акционеров "Новолипецкого металлургического комбината".

С 2011 по 2019 год Визер уже входил в совет НЛМК в качестве независимого директора, а по итогам годового собрания 2021 года он вошел в комитет по стратегическому планированию НЛМК.

Согласно документам к годовому собранию акционеров НЛМК, которое запланировано на 30 июня, в новый совет директоров также номинированы управляющий директор Новолипецкого меткомбината Татьяна Аверченкова, член комитета по стратегическому планированию Карл Деринг, директор по правовым вопросам НЛМК Дмитрий Донов, вице-президент по цифровизации производства Сергей Казанцев, CEO НЛМК Григорий Федоришин.

В него также снова могут войти заместитель председателя совета директоров Олег Багрин, управляющий партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры" Николай Гагарин, председатель совета директоров Владимир Лисин и независимые Станислав Шекшня (занимавший до 2002 года посты гендиректора "Альфа Телеком" и председателя совета директоров "СУЭК") и Томас Верасто (старший советник Boston Consulting Group). Кандидатура бывшего CEO Thyssenkrupp Materials International Йоахима Лимберга в новый совет директоров не выдвинута.