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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Правительство РФ увеличило свой резервный фонд на 551 млрд руб.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Резервный фонд правительства РФ увеличен еще на 551,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2022 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее, 7 мая, Мишустин уже подписал аналогичное распоряжение, которым в фонд направлялись допдоходы на 791,6 млрд рублей.

Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными в начале марта.

Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений, отмечается в сообщении кабмина.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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