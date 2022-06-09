ЕК предложила удвоить квоты на поставки яблок, слив и винограда из Молдавии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предложила временно удвоить квоты на яблоки, сливы, столовый виноград и другую сельхозпродукцию из Молдавии в связи с потерей этой страной рынка сбыта продукции из-за событий на Украине, сообщила пресс-служба ЕК.

С 2014 года между Молдавией и ЕС действует режим свободной торговли, однако возможности торговли некоторыми товарами ограничены и квотируются. Так, среди сельхозпродукции квоты устанавливаются на яблоки, груши, виноград, помидоры, чеснок, вишню и виноградный сок. Предполагается, что удвоение квот коснется товара на сумму в 55 млн евро, из которых 10 млн евро придется на сливы и 27 млн евро на столовый виноград.

Теперь для вступления в силу решения об удвоении квот его должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Весной этого года стало известно о проблемах с экспортом из Молдавии яблок. Из страны яблоки традиционно экспортировались в Россию и страны СНГ, однако из-за событий на Украине экспорт физически стал проблематичным: перевозчикам приходится объезжать Украину через страны Восточной Европы, что усложняет и удорожает логистику.