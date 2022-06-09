Работодателям могут разрешить контролировать успеваемость студентов-целевиков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ подготовило положение, согласно которому потенциальный работодатель сможет устанавливать критерии успеваемости студентов, поступивших в вуз по целевому набору, несоответствие требованиям будет грозить расторжением договора об обучении.

"Минобрнауки России разработало проект нормативного акта, согласно которому потенциальный работодатель сможет определять перечень модулей, дисциплин и практик, которые он считает ключевыми для будущей профессиональной деятельности выпускника, и устанавливать в договоре требования к успеваемости по ним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"В случае неисполнения целевиком данных требований, заказчик сможет сократить меры его поддержки или расторгнуть договор. Важно, что решение о неисполнение может быть принято лишь по результатам не менее двух промежуточный аттестаций", - уточняется в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что документ разработан в соответствии с поручением президента о возможности установления в договоре о целевом образовании требований к успеваемости студента-целевика.

Набор на целевое обучение осуществляется на бюджетные места в рамках квоты по отдельному конкурсу, сообщает пресс-служба. "На такой конкурс проходные баллы традиционно ниже, что добавляет устойчивый интерес абитуриентов к механизму. Обратная сторона низкого проходного балла - более низкий уровень подготовки абитуриентов, что в будущем может влечь за собой недостаточный уровень успеваемости. При этом в настоящее времени заказчики целевого обучения не имеют инструмента контроля и влияния на процесс обучения целевиков", - уточнили в Минобрнауки.

В ведомстве считают, что установление механизма контроля позволит усилить требования к студентам- целевикам и обеспечить более качественную подготовку кадров.

Ожидается, что новые требования к студентам по целевому набору будут применяться с 2023 года.