Корпорация МСП разместила в депозиты 23,7 млрд руб. через 4 аукциона, снизив ставку до 9,0%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация "МСП") 7 и 8 июня разместило в депозиты 23,7 млрд рублей, для чего последовательно пришлось проводить на "Мосбирже" четыре аукциона, снизить срок депозита до месяца, ставку размещения с 10% до 9%.

Согласно информации, размещенной на сайте корпорации, в первом аукционе 7 июня пожелал участвовать только один банк, из всей предложенной на срок 90 дней суммы он запросил только 1,34 млрд рублей по минимальной ставке аукциона 10%.

Тогда условия аукциона были пересмотрены - срок уменьшен до 34 дней, минимальная ставка - до 9,8%. Два банка привлекли еще 9,393 млрд рублей по минимальной ставке.

Организаторам пришлось пойти на снижение минимальной ставки до 9,0%, тогда в третьем за день аукционе вновь два банка привлекли 8,0 млрд рублей. Один банк предложил в заявке минимальную ставку аукциона, второй - 9,25%, средневзвешенная - 9,09%.

На следующий день, 8 июня, банкам были предложены для размещения оставшиеся 4,9467 млрд рублей по ставке не ниже 9,0%, срок уменьшился до 33 дней. Два банка подали заявки на эту сумму, один предложил минимальную ставку аукциона, второй символически увеличил заявленную ставку до 9,01%. Ему и досталась вся заявленная сумма.

Таким образом, накануне заседания совета директоров ЦБ РФ по рассмотрению уровня ключевой ставки банки - участники аукционов провели своеобразное голосование о приемлемой для них в текущей ситуации стоимости денег. Три банка привлекли средства по ставкам 9,8-10,0%, три - немного выше 9,0%. Первая тройка получила в распоряжение 10,733 млрд рублей (45% предлагавшегося объема), вторая - 12,967 млрд рублей (55%).

Осталось дождаться 13:30 пятницы, чтобы узнать, какую ставку посчитает приемлемой на ближайшие полтора месяца Центробанк