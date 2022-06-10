Закупки группы "Газпром" в 2021 году сократились на 18% до 454 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 2021 году закупки группы "Газпром" составили 454 млрд рублей, что на 18% меньше показателя 2020 года, говорится в годовом отчете "Газпрома".

В 2021 году группа заключила 11,7 тысячи договоров на 454 млрд рублей против 14,6 тысячи договоров на общую сумму 548 млрд рублей в 2020 году.

При этом число потенциальных участников закупок "Газпрома" выросло. Так, если на 1 февраля 2021 года число участников системы предквалификации и организаций, включенных в реестр потенциальных участников закупок "Газпрома, составляло 809 компаний, то к 1 февраля текущего года их число увеличилось до 881. "Газпром" подчеркивает, что 71,7% потенциальных участников закупок (632 компании) - субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

В отчете отмечается также, что в прошлом году "Газпром" заключил с малым бизнесом договоры на общую сумму 248,5 млрд рублей. При этом на долю закупок, в которых могут принимать участие только субъекты МСП (спецторги - ИФ) пришлось 4,8 тысячи договоров на 83,5 млрд рублей (21,7% от совокупного годового объема закупок).

В соответствии с действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), крупнейшие госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% (с января текущего года) стоимостного годового объема договоров. При этом до 20% (18% ранее) повышена доля спецторгов. В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч.

По данным "Газпрома", в результате проведения закупок общий объем экономии (определяется как разница между суммами начальных (максимальных) цен и цен заключенных по итогам закупок договоров с учетом условных затрат на организацию и проведение закупок) составил 20,9 млрд рублей. Годом ранее "Газпром" оценивал свою экономию по результатам закупок в 32,2 млрд рублей.

В марте 2022 года "Газпром" решил проводить все свои закупки неконкурентным способом с использованием "Электронной торговой площадки Газпромбанка" (ЭТП ГПБ), а именно, в форме "закрытых маркетинговых исследований", которые, согласно положению "Газпрома" о закупках, относятся к неконкурентным закупкам.

Информация о таких закупках размещается в закрытой части ЭТП ГПБ. При этом к участию в таких закупках приглашаются только те поставщики, которые аккредитованы на ЭТП ГПБ. Им будет предоставляться доступ к информации и документации по таким закупкам.

Такое изменение в закупках "Газпрома" связано с решением правительства, которое обязало госкомпании, находящиеся под антироссийскими санкциями, не размещать на сайте Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информации о своих закупках.

"Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков", - говорилось в сообщении Минфина о принятии соответствующего правительственного постановления.

Тогда же Минфин выпустил разъяснения по выполнению этих требований. В частности, в соответствующем письме министерства отмечалось, что теперь подсанкционные компании обязаны не размещать информацию о своих закупках в ЕИС. При этом компании вправе проводить свои закупки либо в виде закрытых конкурентных процедур (в том числе в электронной форме), либо в виде неконкурентных процедур, при проведении которых информация не размещается в ЕИС.

Причем в случае проведения закрытых конкурентных закупок в электронной форме они должны проводиться "исключительно на электронной площадке для осуществления закрытых конкурентных закупок" (АСТ-ГОЗ - ИФ).