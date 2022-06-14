Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 42 млн куб. м

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 41,9 млн куб. м. Об свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был тоже 41,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Европейский рынок

Европейский рынок газа продолжает следовать стратегии ценовой оптимизации поставок. В большинстве контрактов с "Газпромом" действует индекс "на месяц вперед" (его значение для июня может быть около $970 за тысячу кубометров). На спотовом рынке цены находятся на уровне $890 (даже с учетом некоторого роста после аварии на заводе СПГ в США), поэтому покупатели ищут здесь более дешевую альтернативу.

Поступление природного газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в июне ощутимо сокращается. За 12 дней июня среднесуточный объем регазификации сократился на 6% по отношению к среднему уровню за май. Этот тренд наметился еще в мае (сокращение к апрелю было около 1%), но теперь тенденция получила дальнейшее развитие. На данный момент мощности терминалов СПГ используются на 58% при 65% в среднем за май. Пока Европа остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии все еще немного уступают ценам европейских хабов. Однако скоро ситуация может измениться, так как Китай снимает действовавшие в первом полугодии карантинные ограничения из-за профилактики коронавируса, что может сказаться на емкости рынка в АТР.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе в понедельник обеспечила 13,5% энергобаланса по ЕС, что находится на среднем уровне предыдущей недели, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 52,11%, рост за последние сутки – 0,5 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,9 процентных пункта. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие – 90%.