Акционеры "Русагро" одобрили возможность делистинга с LSE и смену биржи

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Акционеры группы "Русагро" (Ros Agro Plc) утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской фондовой биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке.

Решение вправе принимать совет директоров, говорится в сообщении "Русагро".

В настоящее время GDR Ros Agro обращаются на Лондонской фондовой бирже, а также на Московской бирже.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Компания провела IPO на LSE в 2011 году, в 2014 году ее GDR были допущены к торгам на "Московской бирже". Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%.

В конце 2020 года на тот момент гендиректор "Русагро", а теперь председатель совета директоров Максим Басов говорил, что компания обсуждала отказ от листинга на Лондонской фондовой бирже. "На Московской бирже у нас уже 90% ликвидности, и даже стоял вопрос недавно о том, стоит ли нам уходить из Лондона. Мы думаем, что это может неправильный сигнал отправить, и в принципе это нам не так дорого стоит", - говорил он.

Ранее компания также заявляла о возможности SPO в Гонконге. В сентябре прошлого года Басов говорил, что оно остается "очень далекой" возможностью. "Чтобы выйти на Гонконгскую биржу и эффективно там торговаться, необходимо, чтобы половина бизнеса "Русагро" была связана с Китаем, у нас, к сожалению, сегодня этого нет. Если бы мы сделали китайский проект, то, конечно, это было бы следующим шагом, так как китайский проект пока не реализуется, это остается возможностью очень далекой. То есть маловероятно в ближайшее время", - заявлял он.