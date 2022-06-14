Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро после обновления майских максимумов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного отыграли потери первой половины дня на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль растерял часть роста к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций после обновления майских максимумов и с учетом негативных тенденций на глобальных рынках.

Курс доллара США составил 56,6 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 56 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро стоил 59,15 руб./EUR1, подешевев на 95 копеек. Ранее евро опускался ниже 58 руб./EUR1 также впервые с 25 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,75 копейки - до 57,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам вторника на фоне дорогой нефти, хотя и несколько растерял темпы роста ближе к окончанию торговой сессии. На глобальном рынке наблюдается снижение интереса к риску в связи с пересмотром прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации данных об инфляции в США.

Федеральный бюджет РФ

Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 495,4 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. При этом министерство сообщило о прекращении публикации ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций.

Доходы бюджета составили за пять месяцев 12 трлн 043,3 млрд рублей, или 48,1% к общему объему доходов на год; расходы - 10 трлн 547,95 млрд рублей, или 41,5% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-мае составили 5 трлн 658,06 млрд рублей (59,3% к показателям на год), ненефтегазовые - 6 трлн 385,28 млрд рублей (41,3%).

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые 13 дней июня растет к уровню мая на 68 тыс. т (почти на 5%), до 1460,9 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. При этом нефтяные компании нарастили производство на 7,2%, до 1183,5 тыс. т/сут.

Ранее вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что в июне восстановление добычи нефти в РФ будет максимальным относительно предыдущих нескольких месяцев. Он отмечал, что Россия "находит точку равновесия" в условиях ограничений, смены логистики поставок и удорожания фрахта.

Цены на нефть

Рост нефтяных котировок ускорился в ходе торгов во вторник после публикации прогноза ОПЕК. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве во вторник составила $123,81 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе сессии котировки превышали отметку в $125 за баррель впервые с начала марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли к этому времени $122,26 за баррель, что на 1,1% выше итогового значения предыдущей сессии.

Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021, и в 2022 годах.

При этом организация понизила оценку потребления во втором квартале 2022 года на 250 тыс. б/с, до 98,44 млн б/с. Соответственно на 3-й и на 4-й кварталы прогноз спроса повышен на 110 тыс. б/с и на 130 тыс. б/с. Таким образом, в 2022 году спрос на нефть превысит "доковидный" 2019 год на 0,1 млн б/с.

Кроме того, рынок ждет еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что резервы нефти за прошлую неделю сократились на 1,2 млн баррелей, а бензина - выросли на 841 тыс. баррелей.

Оценки экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает укрепляться на Московской бирже, курс пары "доллар-рубль" вернулся к локальным минимумам в районе 56 руб./$1, несмотря на очередное понижение ключевой ставки ЦБ РФ. "Постепенно вводимые ЦБ и правительством послабления в регулировании валютного рынка, в частности, полная отмена обязательств по продаже валютной выручки экспортерами, также пока не могут переломить сложившейся тренд. Вероятно, кардинально ситуацию может изменить восстановление цепочек по оплате импорта в страну", - говорит Алексеев.

"Рубль сохраняет опору в виде профицита торгового баланса, где предложение валюты со стороны экспортеров значительно выше спроса на нее со стороны импортеров. Сегодня инвесторы реагировали и на повышение сырьевых цен, и на разрастание санкционных рисков - на Московской бирже принято решение приостановить торги швейцарским франком", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Двухдневное заседание ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) начинает двухдневное заседание во вторник, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться возможность наращивания темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС пройдет спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

Представители ФРС не комментировали майские данные об инфляции из-за действующего перед заседанием "периода тишины". Ранее руководители американского ЦБ, в том числе его председатель Джером Пауэлл, отмечали, что дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от ситуации в экономике.

Банк России во вторник, 14 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 506,3 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 1 трлн 506,3 млрд рублей) в среднем по ставке 9,24% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 июня, банки разместили 1,94 трлн рублей (при лимите 1,94 трлн рублей и спросе 2 трлн 12 млрд рублей) в среднем по ставке 10,56% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 июня на 68,54 копейки, до 57,0926 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7175 рубля, до 59,2481 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 70,68 копейки по отношению к пятнице и составил 57,0677 руб./$1. В понедельник торги на "Московской бирже" не проводились из-за переноса выходного дня в связи с празднованием Дня России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 68,77 копейки и составил 56,911 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 850,694 млн, из которых $1 млрд 658,416 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 192,278 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,6837 рубля, до 59,4555 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,6916 рубля, до 59,1737 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 344 млн, из которых EUR325,644 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 18,356 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 10,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - до 10,91% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 20 б.п. - до 10,9% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 23 б.п. каждая - до 10,88% и 10,86% годовых.