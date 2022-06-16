"СПБ биржа" предоставит инвесторам доступ к инструментам Гонконгской биржи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Тинькофф инвестиции" совместно с "СПБ биржей" предоставят инвесторам доступ к инструментам, листингованным на Гонконгской бирже, говорится в пресс-релизе брокера.

Для начала инвесторам будут доступны всего 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Торги стартуют в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов 20 июня.

"В ближайшее время после успешного пилотного запуска "Тинькофф инвестиции" и "СПБ биржа" предоставят доступ к торгам всем инвесторам на всех тарифах брокера", - говорится в пресс-релизе.

Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени.

Инвесторы получат доступ как к тем бумагам, доступ к которым ранее уже был предоставлен через другие юрисдикции, например, Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, так и к новым для российского фондового рынка эмитентам - Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group

Как заявлял в середине апреля глава ПАО "СПБ биржа" Роман Горюнов, задача запуска торгов инструментами, обращающимися на Гонконгской бирже, рассматривалась в качестве одной из приоритетных.

"Организация торгов инвестиционными инструментами из Азиатского региона, в особенности из Гонконга, где многие китайские компании имеют двойной листинг, для нас является приоритетной. Также нами уже получен статус Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) в материковом Китае", - сказал тогда Горюнов.