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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Чернышенко спрогнозировал рост числа аккредитованных IT-компаний до 35 тыс. к концу года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Количество аккредитованных российских IT-компаний в соответствующем реестре достигнет 35 тысяч до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.

В начале июня Чернышенко заявлял, что количество аккредитованных российских IT-компаний с начала 2021 года выросло в семь раз: в начале 2021 года их было чуть более 4 тыс., а в конце года – уже 14 тысяч. В настоящий момент в реестре аккредитованных компаний числится около 28 тысяч организаций.

Дмитрий Чернышенко IT
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