Минцифры признало Альфа-банк IT-компанией

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк включен в список IT-компаний, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из перечня этих организаций на сайте ведомства.

Недавно Альфа-банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. До этого в видах деятельности банка было указано только денежное посредничество.

В июне в список аккредитованных IT-компаний были включены несколько "дочек" Альфа-банка: "Альфастрахование", "Альфа диджитал", "Альфа капитал технологии".

Минцифры планирует к середине лета определиться с перечнем требований для банков и иных организаций не из сферы IT на получение льгот для IT-специалистов.

"Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень ИТ-компаний, что позволяет ее сотрудникам получить отсрочку от армии. Но нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки. Скорее всего, в рамках аккредитации будет два требования: доля ИТ-сотрудников в численности сотрудников компании и доля расходов на ИТ. Для того, чтобы банк или университет признали ИТ-организацией, он должен будет отвечать этим требованиям. Думаю, мы к середине лета придем к итоговому решению", - заявил в конце мая глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее статусы IT-компании получили Сбербанк и Тинькофф банк.

Альфа-банк по итогам 2021 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".