Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель является максимальным с начала расчета данных.

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 7,4% в апреле.

Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра этой оценки.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,8%, ускорившись с 0,6% в апреле.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле.

По данным Eurostat, энергоресурсы подорожали на 39,1% по сравнению с апрелем прошлого года (предварительная оценка - 39,2%).

Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 7,5%, промышленные товары - на 4,2%, услуги - на 3,5%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в апреле.

В Евросоюзе инфляция в мае ускорилась до 8,8% в годовом выражении с апрельских 8,1%.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение
ПМЭФ-2022

В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

Франция перестала получать газ из Германии

Франция перестала получать газ из Германии
ПМЭФ-2022

Сбербанк будет вводить отрицательные ставки по депозитам юрлиц

Сбербанк будет вводить отрицательные ставки по депозитам юрлиц

Конференция ВТО в Женеве приняла "беспрецедентный" пакет решений и запустила свою реформу

ПМЭФ-2022

Минпромторг оценил в $2 млрд объем параллельного импорта в РФ с начала мая

ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%

Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%
ПМЭФ-2022

Минэкономразвития и ЦБ кардинально разошлись в оценках рисков дефляции в РФ

ПМЭФ-2022

Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });