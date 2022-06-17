Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель является максимальным с начала расчета данных.

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 7,4% в апреле.

Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра этой оценки.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,8%, ускорившись с 0,6% в апреле.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле.

По данным Eurostat, энергоресурсы подорожали на 39,1% по сравнению с апрелем прошлого года (предварительная оценка - 39,2%).

Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 7,5%, промышленные товары - на 4,2%, услуги - на 3,5%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в апреле.

В Евросоюзе инфляция в мае ускорилась до 8,8% в годовом выражении с апрельских 8,1%.