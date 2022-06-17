Развозжаев заявил о законности закупок херсонского и запорожского зерна трейдерами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские трейдеры приобретают зерно в Херсонской и Запорожской областях законным путем, после чего продукция может вывозиться для реализации через порт Севастополя, сообщил "Интерфаксу" губернатор крымского города Михаил Развозжаев.

"В порту Севастополя у нас работает один отечественный трейдер - он работает с российским зерном", - сказал Развозжаев "Интерфаксу" в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.

"Не исключено, что есть определенные предприниматели, фермеры из Запорожья и Херсона, которые хотели бы реализовать зерно. Мы четко понимаем, что самый понятный и простой путь - реализовать его через Россию", - отметил губернатор.

По его словам, "совершенно очевидно, что эта продукция может быть тоже реализована, и самое оптимальное - отправить ее для дальнейшей реализации нашими трейдерами после покупки у фермеров через порт Севастополя".

"Однако это частная инициатива. Производители, которые ищут рынки сбыта, им оказывается содействие, предлагаются разные варианты, а дальше это зерно законно приобретено, и оно может быть реализовано трейдерами наиболее удобным путем", - подчеркнул Развозжаев.