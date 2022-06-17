Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале на 3,5%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2022 г. вырос на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021 года, сообщил в пятницу Росстат, подтвердив предварительную оценку, сделанную в мае.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2022 года составил 34 млрд 629,2 млрд рублей, индекс-дефлятор составил 123,4% к I кварталу 2021 года.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2021 года вырос на 5,0% в годовом выражении, в III квартале 2021 года - на 4,0%, во II квартале 2021 года - на 10,5%, в I квартале 2021 года снизился на 0,3%. В целом за 2021 год ВВП РФ увеличился на 4,7%.

"В I квартале 2022 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в I квартале 2022 года следующих отраслях: добыча полезных ископаемых - 8,6%; обрабатывающие производства - 5,1%; строительство - 4,7%; оптовая и розничная торговля - 3,7%, транспортировка и хранение - 5,4%; гостиницы и рестораны - 6,2%; информация и связь - 5,9%", - отмечается в сообщении.

"На увеличение индекса-дефлятора ВВП (23,4%) в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых - 70,6%; обрабатывающие производства - 32,4%; строительство - 16,3%; оптовая и розничная торговля - 26,5%; транспортировка и хранение - 17,3%. Высокие значения индексов-дефляторов обусловлены ростом мировых цен на энергоресурсы, ростом цен на строительные материалы, а также ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки", - поясняют в Росстате.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ в апреле 2022 года на уровне 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

ЦБ ожидал (прогноз от конца апреля) падение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%, но 10 июня заявил, что спад может быть меньше действующего прогноза, так как "в целом фактическое снижение экономической активности в II квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии".

Минэкономразвития прогнозирует (прогноз от начала мая) спад российской экономики в 2022 году на 7,8% в базовом варианте, но также может пересмотреть к концу июня этот прогноз с сторону меньшего снижения. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в пятницу заявил, что не исключает, что спад экономики по итогам года может быть на уровне 5-6%.