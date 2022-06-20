Минфин РФ предлагает продлить централизацию 1% налога на прибыль

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает продлить централизацию в федеральном бюджете 1 п.п. ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в Госдуме.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом, продлить меру предлагается до 2030 года.

Ранее было установлена централизация 1% налога на прибыль на 2017-2020 годы. Так, в федеральный бюджет поступал налог на прибыль, исчисленный по ставке 3% (вместо 2%), в региональный бюджет - по ставке 17% (вместо 18%). Затем эта норма была продлена до 2024 года.