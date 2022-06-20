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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

РФ в этом сельхозгоду снизила экспорт зерна на 11% до 42,7 млн т

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 19 июня этого года), экспортировала 42,73 млн тонн зерна, что на 11% меньше, чем годом ранее. В том числе экспорт пшеницы сократился на 4,6%, до 35,78 млн тонн, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, к 19 июня в рамках квоты (действует с 15 февраля) было экспортировано 9,716 млн тонн зерна, в том числе 7,554 млн тонн пшеницы, 1,541 млн тонн кукурузы, 570 тыс. тонн ячменя и 40 тыс. тонн ржи. "Таким образом, в оставшийся период действия квоты до 30 июня может быть вывезено 1,284 млн тонн зерновых, в том числе 445,8 тыс. тонн пшеницы и 838 тыс. тонн других квотируемых культур", - сказала она.

Квота на экспорт зерна из РФ составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она вводится ежегодно с 15 февраля по 30 июня.

По словам Тюриной, на минувшей неделе было зафиксировано существенное снижение экспорта всех видов основных зерновых культур. "Всего было отгружено 175 тыс. тонн зерна, что на 67% меньше, чем неделей ранее (532,4 тыс. тонн). Максимальное снижение экспорта отмечено по пшенице – до 130,2 тыс. тонн с 346,7 тыс. тонн на предыдущей неделе, - сказала она. - Экспорт кукурузы снизился наполовину, до 45 тыс. тонн, а экспорта ячменя вообще не было".

Пшеница отгружалась из пяти портов РФ, максимальные отгрузки пришлись на порт Тамань – 53,5 тыс. тонн. Из Новороссийска перевалки не было. Число компаний-экспортеров на минувшей неделе сократилось до пяти.

Основным покупателем российской пшеницы из трех за этот период была Турция – 80,7 тыс. тонн. Вторым стал Алжир - 27,8 тыс. тонн, на третьем месте - Италия, куда было отгружено 3,5 тыс. тонн. Неделей ранее российская пшеница экспортировалась в пять стран.

Тюрина также сообщила, что на мировом рынке после падения цен на предыдущей неделе французская пшеница подорожала на 2,9%, до $429 за тонну против $417 за тонну, американская - на 0,5%, до $418. Российская пшеница (протеин 12,5%, FOB Новороссийск) подорожала на 0,7%, до $428 за тонну. "Таким образом, на минувшей неделе цены на французскую и российскую пшеницу были практически одинаковыми и дисконт составил всего $1 за тонну", - сказала она.

Как считает Тюрина, рост цен как на мировом, так и на российском рынках связан с небольшими объемами экспорта пшеницы из России в рамках квоты в конце сезона, а также с прогнозами по снижению урожая пшеницы во Франции и Индии.

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