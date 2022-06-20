Роснедра завели "черный список" участников аукционов

Попавшие в него два года не смогут участвовать в торгах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роснедра начали вести реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр и с начала года внесли в него пять компаний, следует из материалов ведомства.

Недропользователи, попавшие в "черный список", в течение двух лет не смогут вновь участвовать в торгах.

"С начала года вступили в силу изменения в закон "О недрах", они были самыми существенными за последние 30 лет - более 20 статей подверглись правкам. Среди новелл - впервые в истории недропользования создан реестр недобросовестных участников аукционов, не уплативших разовый платеж. Это касается не только самих компаний, но и их бенефициаров. В реестр уже включено пять компаний. В течение двух лет, пока будут находиться в реестре, компании не смогут участвовать в аукционах на право пользования участками недр. Победителем же будет считаться тот, кто предложил наибольший после недобросовестной компании разовый платеж. Документ находится в открытом доступе. Нам важно, чтобы аукционы проходили, средства поступали в государственный бюджет, а месторождения осваивались", - заявил "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

Попавшие в реестр - небольшие компании, в основном специализирующиеся на общераспространенных полезных ископаемых и углеводородном сырье. Но на протяжении последних нескольких лет неоплатой разового платежа часто "грешили" победители аукционов на россыпное золото, причем иногда это были достаточно крупные компании.

Один из самых ярких примеров: в конце 2019 года малоизвестная фирма предложила за относительно небольшую россыпь в Амурской области 32 млрд рублей, втрое больше, чем цена, по которой в свое время ушел Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. Разумеется, оплата не была внесена. Чиновники Амурнедр назвали такую ситуацию "срывом аукциона в особо циничной форме".