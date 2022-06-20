Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Роснедра завели "черный список" участников аукционов

Попавшие в него два года не смогут участвовать в торгах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роснедра начали вести реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр и с начала года внесли в него пять компаний, следует из материалов ведомства.

Недропользователи, попавшие в "черный список", в течение двух лет не смогут вновь участвовать в торгах.

"С начала года вступили в силу изменения в закон "О недрах", они были самыми существенными за последние 30 лет - более 20 статей подверглись правкам. Среди новелл - впервые в истории недропользования создан реестр недобросовестных участников аукционов, не уплативших разовый платеж. Это касается не только самих компаний, но и их бенефициаров. В реестр уже включено пять компаний. В течение двух лет, пока будут находиться в реестре, компании не смогут участвовать в аукционах на право пользования участками недр. Победителем же будет считаться тот, кто предложил наибольший после недобросовестной компании разовый платеж. Документ находится в открытом доступе. Нам важно, чтобы аукционы проходили, средства поступали в государственный бюджет, а месторождения осваивались", - заявил "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

Попавшие в реестр - небольшие компании, в основном специализирующиеся на общераспространенных полезных ископаемых и углеводородном сырье. Но на протяжении последних нескольких лет неоплатой разового платежа часто "грешили" победители аукционов на россыпное золото, причем иногда это были достаточно крупные компании.

Один из самых ярких примеров: в конце 2019 года малоизвестная фирма предложила за относительно небольшую россыпь в Амурской области 32 млрд рублей, втрое больше, чем цена, по которой в свое время ушел Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. Разумеется, оплата не была внесена. Чиновники Амурнедр назвали такую ситуацию "срывом аукциона в особо циничной форме".

Роснедра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Промысел крабов в РФ продолжается, "Русский краб" освоил более половины годовой квоты. Обзор

Промысел крабов в РФ продолжается, "Русский краб" освоил более половины годовой квоты. Обзор

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке

В Минске опровергли сообщения о задержке Белоруссией платежей за газ из РФ

ПМЭФ-2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самыми заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самыми заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП

Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП
ПМЭФ-2022

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в понедельник не изменилась

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

"А-Проперти" построит ж/д ветку от Эльгинского месторождения угля до Охотского моря

Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме

Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });