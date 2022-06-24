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Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других финорганизаций через их сервисы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 июля введет комиссию на переводы с карты банка на карты других кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения.

Как говорится в материалах на сайте Сбербанка, комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25% (минимум 30 рублей, максимум 150 рублей).

"Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в "Сбербанк онлайн", но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов - совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций", - отмечает банк.

"В Сбербанке долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно. Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией", - сообщил "Интерфаксу" представитель Сбербанка.

Операции по переводу средств через "Сбербанк онлайн" на сумму до 50 тыс. рублей в месяц остаются бесплатными (свыше этого лимита без специальной подписки взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода, но не более 3 тыс. рублей). Комиссия за переводы через банкомат или терминал составляет 1% от суммы перевода (но не более 3 тыс. рублей), в офисе - 1,5% от суммы перевода (от 30 до 3 тыс. рублей).

"Сбербанк много инвестирует в развитие своих продуктов и сервисов, чтобы люди взаимодействовали с банком чаще и больше. Все банки заинтересованы в том, чтобы люди получали услуги именно у них и не выводили средства в другие банки. (. . .) Мы не видим причин для "сдергивания" нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", - заявил представитель банка.

Сбербанк
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