В Еврокомиссии призвали страны ЕС подготовиться к перебоям в поставках газа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Странам Евросоюза при подготовке к ближайшей зиме следует учитывать возможность дальнейших проблем с поставками газа из России, предупредила на пресс-конференции член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики.

""Газпром" уже сообщил об остановке для техобслуживания "Северного потока" с 11 по 21 июля. Кроме того, нельзя исключать и дальнейших неоправданных решений России о прекращении снабжения стран или компаний, - сказала она. - Дальнейшие перебои теперь кажутся вероятными".

Она призвала страны ЕС готовиться к таким возможным трудностям и обеспечить "дополнительный запас прочности, чтобы не пострадать этой зимой даже в случае полного прекращения российских поставок".

Симсон напомнила, что Еврокомиссия призывает страны по возможности отказываться от газа и переходить на иные энергоресурсы. Это касается промышленных предприятий, выработки электроэнергии, а также отопления.

"Нам сейчас же нужно усилить экономию энергоресурсов, повышать эффективность использования энергоносителей", - добавила она.

По словам Симсон, Еврокомиссия представит план, показывающий, каким образом ЕС может снизить спрос на газ. В нем, среди прочего, будет дана оценка различных вариантов развития событий на ближайшую зиму. Ожидается, что план опубликуют в июле.

14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. 15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.

В июле "Северный поток" полностью остановит транспортировку в связи с плановым техническим обслуживанием, и это еще больше усугубит нехватку газа на рынке.