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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Лагард усомнилась в возврате мировой экономики к низкоинфляционной среде десятилетия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде, в которой находилась в последние десять лет, считает президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Я не думаю, что мы вернемся назад к низкоинфляционной среде, - заявила она на мероприятии форума ЕЦБ, проходящего в Синтре. - Я полагаю, что силы, высвобожденные в результате пандемии COVID-19, в результате масштабного геополитического шока, с которым мы столкнулись сейчас, поменяют ландшафт, в котором мы будем находиться".

Она отметила, что большинство процессов в экономике в последние 20 лет были основаны на глобализации, на разделении цепочек поставок, на сокращении расходов.

"Это изменилось и, вероятно, продолжит двигаться к чему-то, что нам пока неизвестно", - сказала Лагард.

"Одни считают, что глобализация продолжится в каком-то другом формате. Другие считают, что место, в котором вы производите, из которого вы оказываете услуги, будет определяться другими факторами, а не только уровнем расходов, - отметила она. - Да, фактор расходов останется, однако речь будет идти и о том, где стоит локализовывать сервисы, где нанимать людей, где сокращать расходы, являются ли эти места политически друзьями или недругами и могу ли я прогнозировать будущее моего производства, моих сервисов".

Еще одним фактором, который будет влиять на динамику инфляции в Европе, станет "зеленая" трансформация в регионе, считает Лагард.

Высокая инфляция, которая отмечается в еврозоне в настоящее время, по словам главы ЕЦБ, в значительной мере вызвана "энергетическим шоком, который мы испытали, испытываем и, вероятно, продолжим испытывать" в результате высокой зависимости региона от внешних поставщиков энергоресурсов.

ЕЦБ Кристин Лагард
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