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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла закон об уточнении обязанностей операторов связи.

Закон возлагает на операторов связи обязанность ежегодно представлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности в электронной форме, который в том числе должен содержать информацию о сети связи, об используемых таким оператором средствах связи в составе сети связи, а также об оказанных услугах связи.

Указанный отчет подтверждает осуществление оператором деятельности по оказанию услуг связи, указано в законе.

Закон дополняет перечень оснований для аннулирования лицензирующим органом лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

Так, основанием станет непредставление отчета о деятельности или представление отчета, содержащего заведомо недостоверные или неполные сведения об оказанных оператором связи услугах связи; неоказание услуг связи более шести месяцев, в том числе неоказания с предусмотренного лицензией дня начала оказания таких услуг.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. Операторы связи, получившие лицензии на оказание услуг связи до дня вступления закона в силу, обязаны представить в Роскомнадзор отчет о деятельности до 1 марта 2023 года включительно.

Роскомнадзор Госдума
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