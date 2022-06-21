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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Минфин предложил повысить НДПИ для "Газпрома" на сентябрь-ноябрь

Минфин предложил повысить НДПИ для "Газпрома" на сентябрь-ноябрь
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ. Сумма изъятий может составить 416 млрд рублей, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

Поправки вносятся в налоговый кодекс, статью 343, которая регулирует порядок исчисления НДПИ.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течении всего налогового периода организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей", - говорится в тексте поправок.

Как говорится в пояснительных материалах Минфина, дополнительное изъятие в федеральный бюджет по НДПИ при добыче природного газа решено произвести в связи с ценами на европейских рынках.

Ранее в 2015 г. Госдума уже принимала закон, который устанавливал повышающие коэффициенты (так называемые "нашлепки" на НДПИ) для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли, что по, данным Минфина, должно было принести в бюджет РФ доходы в размере 340 млрд рублей в год. Повышающие коэффициенты были введены в 2015 году как временная мера для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли.

Минфин РФ
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