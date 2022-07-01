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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Николаевский завод - второй крупнейший глиноземный актив "Русала"

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ
Олег Дерипаска
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перечинский районный суд Закарпатской области арестовал корпоративные права ООО "Гуардон Украина" и ООО "Компания "Алюминий Украины" в ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ), а Закарпатский апелляционный суд подтвердил данное судебное определение, сообщает "Лигабизнесинформ".

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По данным Единого госреестра судебных решений Украины, Перечинский суд вынес соответствующее определение 30 марта, удовлетворив ходатайство прокурора отдела Офиса генерального прокурора об аресте имущества и наложения ареста на корпоративные права двух ООО.

Закарпатский апелляционный суд 31 мая подтвердил данное судебное определение суда первой инстанции.

"Русал" с марта приостановил производство на Николаевском глиноземном заводе, ссылаясь на логистические и транспортные проблемы на Черном море и прилегающих территориях.

Николаевский завод выпускает 1,7 млн тонн в год (около 20% от общего выпуска глинозема "Русала"), это второй крупнейший глиноземный актив компании.

Олег Дерипаска, находящийся под западными и украинскими санкциями, остается конечным бенефициаром ООО "Николаевский глиноземный завод", свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей Украины. В соответствии с госреестром он выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ - ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "Русал" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций на Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В числе санкционных мер также запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет Нацбанку Украины на осуществление ряда платежей.

"Русалу" на Украине принадлежит около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "Русал" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Украина НГЗ Алюминий Украины Перечинский суд Закарпатье Русал ЗАлК Гуардон Украина
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