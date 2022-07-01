Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Николаевский завод - второй крупнейший глиноземный актив "Русала"

Олег Дерипаска Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перечинский районный суд Закарпатской области арестовал корпоративные права ООО "Гуардон Украина" и ООО "Компания "Алюминий Украины" в ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ), а Закарпатский апелляционный суд подтвердил данное судебное определение, сообщает "Лигабизнесинформ".

По данным Единого госреестра судебных решений Украины, Перечинский суд вынес соответствующее определение 30 марта, удовлетворив ходатайство прокурора отдела Офиса генерального прокурора об аресте имущества и наложения ареста на корпоративные права двух ООО.

Закарпатский апелляционный суд 31 мая подтвердил данное судебное определение суда первой инстанции.

"Русал" с марта приостановил производство на Николаевском глиноземном заводе, ссылаясь на логистические и транспортные проблемы на Черном море и прилегающих территориях.

Николаевский завод выпускает 1,7 млн тонн в год (около 20% от общего выпуска глинозема "Русала"), это второй крупнейший глиноземный актив компании.

Олег Дерипаска, находящийся под западными и украинскими санкциями, остается конечным бенефициаром ООО "Николаевский глиноземный завод", свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей Украины. В соответствии с госреестром он выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ - ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "Русал" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций на Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В числе санкционных мер также запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет Нацбанку Украины на осуществление ряда платежей.

"Русалу" на Украине принадлежит около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "Русал" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.